Il ministro dell’Economia ha commentato i dati sul deficit pubblico, che si attesta al 3,1%. Ha detto di essere dispiaciuto perché si era vicini all’obiettivo, anche se aveva previsto un valore del 3,3%. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma, il 23 aprile 2026. Nessuna ulteriore informazione relativa a eventuali conseguenze o misure è stata fornita in questa fase.

(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 "Ma non credo che, diciamo, cambierà per questo che, ripeto, è un risultato migliore delle nostre stesse previsioni, ok? Poi, chiaramente, stai al 3,1% e ti dispiace perché eri proprio vicinissimo all'obiettivo, no? Però noi avevamo previsto 3,3% e siamo partiti dall'8,1%, quindi penso che tutti vedano gli sforzi che ha fatto questo governo. Signori, arrivederci!", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Nicosia a margine della riunione informale dei leader UE. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni su deficit a 3,1%: Dispiace perché eravamo vicino a obiettivo, ma avevamo previsto il 3,3%

Meloni su deficit a 3,1%: Dispiace perché eravamo vicino a obiettivo, ma avevamo previsto il 3,3%

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