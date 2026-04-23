Medicina il Tar frena i ricorsi | avanti con il semestre filtro e le assegnazioni all’estero

Il Tribunale amministrativo ha respinto le richieste di sospensiva presentate dagli studenti riguardo al semestre filtro di medicina e alle assegnazioni delle destinazioni all’estero. La decisione permette di proseguire con le procedure previste per queste attività, senza interruzioni o sospensioni. Le richieste di blocco sono state considerate infondate e non hanno modificato lo svolgimento delle assegnazioni in corso.

Respinte le richieste di sospensiva degli studenti per quanto riguarda il semestre filtro di medicina e le assegnazioni all’estero. La riforma resta in vigore, in attesa del giudizio definitivo Nessun passo indietro sull’accesso a Medicina.Il Tar del Lazio ha respinto le richieste di sospensiva presentate da decine di studenti contro il nuovo sistema del “semestre filtro”e contro le assegnazioni in sedi estere, tra cui l’Albania. Una decisione che, almeno per ora, lascia intatta la riforma voluta dal Ministero dell’Università e della Ricerca guidato da Anna Maria Bernini.I giudici amministrativi hanno ritenuto che non ci siano le condizioni per bloccare immediatamente la graduatoria nazionale.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Medicina, il Tar frena i ricorsi: avanti con il semestre filtro e le assegnazioni all’estero Notizie correlate Medicina, ricorsi bocciati dal Tar: confermato il «semestre filtro»Il primo banco di prova giudiziario per il semestre filtro di Medicina si chiude con un esito netto. Test Medicina, Tar del Lazio boccia i ricorsi contro il semestre filtroIl Tar del Lazio ‘boccia’ i ricorsi contro il semestre filtro per l’accesso alla Facoltà di Medicina.