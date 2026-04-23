Maxi operazione nell’acciaio | Abs cambia gli equilibri del rottame in Friuli

È stata avviata una grande operazione nel settore dell’acciaio che ha portato alla creazione del più grande polo dedicato al rottame in regione. Questa iniziativa mira a consolidare la filiera produttiva e a garantire un maggiore controllo sulla materia prima utilizzata. L’operazione coinvolge diverse aziende e si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo e riorganizzazione del settore.

Nasce il polo del rottame più grande della regione. Con un’operazione che rafforza la filiera e punta dritta al controllo della materia prima. Abs Acciaierie Bertoli Safau ha acquisito il 100 per cento di R. Casini Srl, realtà storica con sede a Feletto Umberto, specializzata nella raccolta e nel.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Juventus, Malen cambia gli equilibri della corsa Champions e del mercatoLa Juventus si prepara a rivoluzionare nuovamente il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Biglari entra in Ferretti: il 3,4% che cambia gli equilibriUn nuovo giocatore si inserisce nella complessa partita per il controllo di Ferretti Group, con l’ingresso della holding americana Biglari Holdings... Panoramica sull’argomento Abs investe 400 milioni per produrre acciaio (più) sostenibileLa divisione steelmaking del Gruppo Danieli lavora all’Hybrid Digital Green Plant, impianto che risponde alla crisi del settore con 12 nuove tecnologie ... huffingtonpost.it Abs si espande e guarda alla Svezia, nasce il maxi-stabilimento a Varnamo: «Posizione centrale strategica e buona infrastruttura»UDINE ABS - Acciaierie Bertoli Safau SpA, divisione Steelmaking del Gruppo Danieli, compie un nuovo passo nel suo percorso di espansione internazionale annunciando la nascita di ABS Steel Nordic. La ... ilgazzettino.it