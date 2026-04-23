Stasera, giovedì 23 aprile, torna in onda su Rete 4 la trasmissione Dritto e Rovescio, condotta da Paolo Del Debbio. La puntata presenta come ospite il leader di un partito politico. Il programma si concentra su temi di attualità e politica, con interventi e discussioni tra il conduttore e gli ospiti invitati. La trasmissione va in onda nella prima serata e si propone di approfondire questioni di interesse pubblico.

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 23 aprile, con una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 23 aprile 2026. Nel nuovo appuntamento sarà ospite il vicepremier Matteo Salvini, con cui si analizzerà l’attualità internazionale e nazionale, a partire dal Consiglio europeo di giovedì, con un focus sulle decisioni dell’Europa sulla guerra e sulla grave crisi energetica in corso. A seguire, Paolo Del Debbio torna con un’inchiesta sullo scandalo della prostituzione di lusso a Milano che ha coinvolto il mondo sportivo. Saranno chiamati a dibattere, fra gli altri, Marco Lisei (Fratelli d’Italia), Paola De Micheli (PD), Pierfrancesco Majorino (PD), Alberto Bagnai (Lega) e Carlo Calenda (Azione).🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Matteo Salvini ospite a Dritto e Rovescio

MATTEO SALVINI A DRITTO E ROVESCIO (RETE 4, 12.03.2026)

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Dritto e Rovescio, Del Debbio intervista Matteo Salvini: a seguire un’inchiesta sullo scandalo prostituzione di lusso a Milano. Le anticipazioni della puntataOggi 23 aprile in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. In questa ... affaritaliani.it

Matteo Salvini ospite a Dritto e Rovescio: dalla guerra alla crisi energetica. Temi e anticipazioniDritto e Rovescio torna stasera in tv, giovedì 23 aprile, con un nuovo appuntamento. Il talk show condotto da Paolo Del Debbio va in onda in prima serata su Retequattro. ilmessaggero.it

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