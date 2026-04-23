Matilde Montanari spicca il volo | dopo ' The Voice Generations' parte il primo tour ufficiale

Nel 2026, la cantante forlivese Matilde Montanari si prepara a intraprendere il suo primo tour ufficiale. Dopo aver partecipato a “The Voice Generations” su Rai 1, dove ha eseguito le sue performance con la zia Sara sotto la guida di Antonella Clerici, l'artista si appresta a portare la sua musica sui palcoscenici dal vivo. La giovane cantante ha conquistato il pubblico televisivo prima di affrontare questa nuova sfida.

Il 2026 si conferma l’anno d’oro per la giovane cantante Matilde Montanari. Dopo aver conquistato il pubblico di “The Voice Generations” su Rai 1, insieme alla zia Sara e sotto lo sguardo di Antonella Clerici, l'artista forlivese è pronta a tradurre quel successo televisivo in una dimensione live.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

Dopo aver incantato a 'The Voice Generation' inizia il tour del talento musicale Matilde MontanariLa sua prima data ufficiale sara' domenica 5 aprile alle 16 a Milano Marittima alla Rotonda Primo Maggio in apertura del concerto di Eddie Brock La...

Forlì fa il pieno di "sì" a The Voice Generations: Matilde Montanari e sua zia Sara stregano tutti i giudiciBastano pochi secondi e l'armonia delle loro voci convince tutti: i coach Nek, Loredana Bertè, Arisa e la coppia Clementino-Rocco Hunt si girano...

Contenuti utili per approfondire

Matilde Montanari a 'The Voice Generations' con la zia Sara: dall’orchestra Santa Balera alla squadra di NekDurante la clip di presentazione le due hanno raccontato il forte legame che le unisce: da bambina Matilde guardava con ammirazione la zia Sara esibirsi nei musical, e oggi è proprio lei a sostenerla ... ilrestodelcarlino.it

’The Voice Generations’: ecco Matilde e SaraUna zia e una nipote sullo stesso palco, unite dalla passione per la musica. La ventenne forlivese Matilde Montanari ha partecipato alla nuova edizione di ‘The Voice Generations’ insieme alla zia Sara ... ilrestodelcarlino.it