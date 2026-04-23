Nel 2026, la cantante Matilde Montanari, nota per la sua partecipazione a The Voice Generations, inizierà un tour dal vivo. Dopo aver intrapreso la carriera televisiva, si prepara a esibirsi in diverse città italiane. La sua transizione dalla TV ai concerti rappresenta un passo significativo nel suo percorso artistico, anche se i dettagli delle date e delle location non sono ancora stati resi noti.

? Cosa sapere La cantante Matilde Montanari debutta nel 2026 con un tour live dopo The Voice Generations.. Il progetto segue l'EP Trauma e consolida il ruolo della cantante nei Santa Balera.. La giovane interprete forlivese Matilde Montanari si prepara a debuttare sul palcoscenico con il suo primo tour ufficiale, consolidando un percorso artistico che nel 2026 ha già segnato tappe decisive tra Roma, il Friuli e la Puglia. Dopo l’esperienza televisiva su Rai 1 all’interno del programma The Voice Generations, dove ha cantato fianco a fianco con la zia Sara sotto la guida di Antonella Clerici, la cantante sta per trasformare il successo mediatico in una realtà fatta di piazze e teatri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matilde Montanari: dalla TV al tour live, il nuovo volto del liscio

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