Oggi si è svolta una giornata dedicata a sport e benessere, con Massimiliano Rosolino che ha partecipato a sessioni di nuoto e allenamenti di fitness. Durante l'evento, il campione ha utilizzato una Volkswagen Multivan, un veicolo noto per la sua spaziosità e versatilità, per spostarsi tra le diverse attività. La giornata ha visto coinvolti appassionati di sport e appassionati di veicoli.

Massimiliano Rosolino è un campione di nuoto specializzato nello stile libero. In seguito al ritiro dell'attività agonistica, ha deciso di dedicarsi al fitness, per il suo benessere personale, e alla crescita di nuove leve della specialità. Per ottimizzare le sue giornate divise tra la famiglia, con la moglie e le due figlie, e il lavoro, il re di Sydney 2000 non lascia nulla al caso. A partire dal mezzo, un Volkswagen Multivan, utilizzato per gli spostamenti. Un monovolume versatile e spazioso (a sbalzo lungo o corto), con motorizzazione ibrida (o diesel) che risulta ideale anche per chi si deve spostare in una grande città come Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen Multivan e Massimiliano Rosolino: una giornata fra nuoto e fitness con il monovolume versatile e spazioso

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