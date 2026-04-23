Marquez e l’incubo del centesimo | quel traguardo che non arriva
Marc Marquez continua a rimanere a quota 99 vittorie in carriera, dopo sette mesi senza successi. L’infortunio subito durante il Gran Premio di Mandalika e le performance in Thailandia hanno contribuito a rallentare il suo cammino verso il centesimo traguardo. La mancanza di vittorie recenti si combina con i problemi fisici, influendo sulla sua continuità in pista. Al momento, Marquez non ha ancora raggiunto la cifra tonda delle cento vittorie.
? Cosa sapere Marc Marquez resta fermo a 99 vittorie totali dopo sette mesi senza successi.. L'infortunio a Mandalika e i risultati in Thailandia rallentano la corsa al centesimo traguardo.. Il traguardo della centesima vittoria in classe regina sfugge per la settima volta consecutiva a Marc Marquez, che dal successo ottenuto il 14 settembre 2025 nel Gran Premio di San Marino sta affrontando un periodo di attesa senza precedenti nella storia del Motomondiale. L’iberico si trova oggi a gestire un paradosso statistico che lo vede lontano dai vertici del podio nonostante l’incredibile capacità di recupero dimostrata nel corso dell’ultima stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu
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