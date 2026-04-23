Marquez e l’incubo del centesimo | quel traguardo che non arriva

Marc Marquez continua a rimanere a quota 99 vittorie in carriera, dopo sette mesi senza successi. L’infortunio subito durante il Gran Premio di Mandalika e le performance in Thailandia hanno contribuito a rallentare il suo cammino verso il centesimo traguardo. La mancanza di vittorie recenti si combina con i problemi fisici, influendo sulla sua continuità in pista. Al momento, Marquez non ha ancora raggiunto la cifra tonda delle cento vittorie.