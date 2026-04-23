Nell’ultima puntata di Bike Today, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, è intervenuto Marco Velo, che ha commentato la strategia della squadra femminile di ciclismo. Velo ha affermato che Longo Borghini ha scelto di dedicarsi completamente al Giro d’Italia, puntando a un lavoro di squadra per mettere sotto pressione la selezione olandese. La discussione si è concentrata sulle decisioni prese durante i grandi appuntamenti di questa stagione.

Marco Velo è stato l’ospite dell’ultima puntata di Bike Today, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il selezionatore della Nazionale italiana di ciclismo femminile ha analizzato la situazione delle atlete azzurre in direzione degli impegni più importanti della stagione, ovvero Europei e Mondiali. Il commissario tecnico della nostra nazionale inizia dal suo lavoro: “Sicuramente sto svolgendo un lavoro extra, com’è normale che sia. Sto seguendo tanto le gare junior nel corso dei weekend perchè penso sia fondamentale essere sul campo di gara e vicino al gruppo. Devo vedere bene come si muovono e tante altre cose. Non guardo solo al risultato finale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Velo: “Longo Borghini ha fatto bene a concentrarsi sul Giro. Lavoro di squadra per impensierire l’Olanda”

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