Manca il carburante per aerei? Fermiamo i jet privati | la proposta dei Verdi Ue

I Verdi europei hanno proposto di sospendere il funzionamento dei jet privati a causa di una possibile carenza di carburante per aerei. La misura mira a evitare problemi logistici e di approvvigionamento nel settore dell'aviazione. La proposta è stata annunciata in risposta alle recenti preoccupazioni riguardo alla disponibilità di carburante e alle conseguenze di eventuali deficit. La decisione dovrà essere discussa e approvata dai membri dell’Unione Europea.

Rischiamo di restare senza carburante per gli aerei? Fermiamo i jet privati. La proposta arriva da una ventina di eurodeputati dei Verdi, che chiedono alla Commissione europea di introdurre un divieto temporaneo ai voli con jet privati per viaggi non essenziali in risposta all’impennata dei prezzi dell’energia e alla necessità di ridurre i consumi di carburante. Tra i firmatari del documento – indirizzato alla presidente Ursula von der Leyen e al commissario ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas – ci sono anche gli italiani Ignazio Marino, Cristina Guarda e Benedetta Scuderi. La proposta dei Verdi. «Il blocco dello Stretto di Hormuz ha provocato il più forte aumento dei prezzi del greggio dall’invasione russa dell’Ucraina», ricordano gli eurodeputati nella lettera.🔗 Leggi su Open.online

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