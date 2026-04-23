Mamma e figlia si laureano | Stesso percorso di studio una gioia farlo insieme

Una madre e sua figlia si sono laureate nello stesso giorno, condividendo il percorso di studi presso un ateneo locale. Entrambe hanno conseguito il titolo accademico dopo aver frequentato con successo gli stessi corsi e sostenuto gli esami necessari. La cerimonia si è svolta in una giornata di festa, con la famiglia e amici presenti a testimoniare il momento speciale. Madre e figlia hanno commentato con entusiasmo questa esperienza condivisa.

Pistoia, 23 aprile 2026 – Mamma e figlia unite nella vita e negli studi. Succede alle pistoiesi Marilena Ottaviani e alla sua bimba Marta Aielli che lunedì scorso hanno brillantemente superato, con votazione di 101 su 110, la discussione delle tesi di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione alla Scuola di studi umanistici dell’università di Firenze. Ad accompagnarle a Firenze, un vagone intero del treno pieno dei familiari più stretti e degli amici più cari che hanno voluto essere loro vicini per festeggiare insieme il traguardo. Intanto Marilena a 52 anni, già strizza l’occhio a un proseguimento della sua formazione personale. "Portare avanti al meglio e umanamente i nostri compiti”.🔗 Leggi su Lanazione.it

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