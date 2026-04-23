Mamma e figli giù dal balcone parla il vicino della famiglia | parole sconcertanti

Una famiglia di tre persone è caduta dal balcone di un appartamento nel centro di Catanzaro, in un edificio residenziale. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti, tra cui un vicino che ha fornito alcune dichiarazioni sulla discussione avvenuta prima dell’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati resi noti i dettagli sulle cause dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto successo.

È una di quelle notti che sembrano uguali a tutte le altre, finché qualcosa cambia per sempre. Nel cuore di Catanzaro, in un condominio poco fuori dal centro, la quiete si è trasformata in un incubo: una tragedia familiare che ha lasciato la città senza fiato, tra incredulità e domande che bruciano. Fuori, la vita scorre come sempre. Dentro, invece, si consuma una storia che nessuno, tra i vicini, dice di aver davvero visto arrivare. Eppure oggi quel palazzo è diventato il simbolo di uno shock collettivo: una ferita che attraversa la comunità e la costringe a guardarsi allo specchio. Catanzaro, tragedia familiare nel condominio. Nel palazzo dove viveva la donna di 46 anni, che secondo le ricostruzioni ha compiuto il gesto estremo insieme ai suoi tre figli, resta un silenzio difficile da descrivere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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