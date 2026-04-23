Mamma e figli giù dal balcone il dramma del marito | cosa ha fatto quando se n’è accorto

Nella notte, si sono uditi un tonfo e voci rotte, seguiti da una corsa verso la finestra. Un uomo ha chiamato le forze dell’ordine, mentre sul luogo sono arrivati i soccorsi. Una donna e due bambini sono stati trovati feriti dopo essere stati lanciati dal balcone di un appartamento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa abbia portato a questa scena drammatica.

Nel silenzio della notte, ci sono rumori che non dovrebbero mai esistere. Un tonfo, voci spezzate, poi la corsa istintiva verso la finestra. In pochi secondi, una casa qualunque diventa il centro di un incubo e un’intera strada resta pietrificata, incapace di dare un senso a ciò che sta vedendo. È successo a Catanzaro, in un appartamento al terzo piano di via Zanotti Bianco. E mentre i vicini si affacciavano, qualcuno dentro quell’abitazione stava ancora dormendo in un’altra stanza. Il marito si è accorto di tutto quando ormai la scena era già fuori, in strada, sotto gli occhi di tutti. Secondo le prime ricostruzioni, una donna di 46 anni si sarebbe gettata dal balcone portando con sé due dei suoi tre figli.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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