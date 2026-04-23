Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, due concorrenti si erano trovati a condividere l’esperienza nella stessa casa. Recentemente, uno dei due ha postato un gesto sui social che ha attirato l’attenzione del pubblico, dando origine a un incontro insolito avvenuto a bordo di un treno. L’episodio ha suscitato commenti e risate online, coinvolgendo anche gli utenti in discussioni sui social network.

Tutto ha origine durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove Malgioglio e Salemi avevano condiviso l’esperienza nella stessa casa. In quel contesto erano nate diverse tensioni, culminate in una nomination da parte di Giulia che aveva fatto infuriare il cantautore. Le sue reazioni erano state molto dure: aveva definito la concorrente “ falsa ” e aveva dichiarato di non voler avere nulla a che fare con lei, criticandola anche fuori dalla casa. Le polemiche non si erano fermate lì. Anche dopo l’uscita dal reality, Malgioglio aveva continuato a esprimere giudizi negativi, arrivando inizialmente a rifiutare un confronto diretto. Nonostante in seguito ci fosse stato un tentativo di chiarimento e persino delle scuse, la situazione non si era completamente risolta.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Malgioglio contro Salemi: il gesto social che diventa un incontro surreale sul treno (e che ha divertito il web)

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