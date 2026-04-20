Giulia Salemi e la disavventura in treno con Malgioglio cos’è accaduto durante il loro viaggio

Durante un viaggio in treno, Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio hanno vissuto un episodio imprevisto. La corsa, normalmente tranquilla, è stata interrotta da un problema tecnico che ha causato ritardi e disagi ai passeggeri presenti. I due, seduti insieme, si sono trovati coinvolti nella situazione, assistendo alle comunicazioni dei controllori e alle discussioni tra i viaggiatori. La situazione si è protratta per diverso tempo prima che il servizio riprendesse regolarmente.

Una tratta qualunque, di quelle che scorrono monotone tra un caffè tiepido e notifiche distratte sul telefono, si è trasformata in una piccola odissea surreale per Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio. Il cantautore e la conduttrice hanno viaggiato insieme per un periodo, ma nel momento in cui dovevano scendere dal treno le porte del vagone si sono bloccate ed è intervenuto tempestivamente il personale a bordo. Giulia sui suoi social ha aggiornato i fan dell’accaduto in diretta rendendo tragicomica la questione. La Salemi ha scritto: “In tutto questo siamo rimasti chiusi nel vagone”. Il vagone, inizialmente anonimo, ha iniziato a cambiare atmosfera nel giro di pochi minuti.🔗 Leggi su 361magazine.com

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