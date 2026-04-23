Mainz 05-Bayern Monaco sabato 25 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Bavaresi con la testa alla semifinale di Champions?

Sabato 25 aprile 2026 alle 15:30 si sfidano Mainz 05 e Bayern Monaco. I bavaresi, reduci dalla conquista del 35ª titolo di campione di Germania, sono impegnati in campionato e si preparano per la semifinale di Champions League. Il Mainz 05, invece, si trova a pochi punti dalla salvezza e cerca punti importanti in casa. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote dei bookmaker sono state rese note.

Dopo aver festeggiato il Meisterschale numero 35 della sua storia il Bayern Monaco è quest’oggi di scena sul campo di un Mainz 05 ad un passo dalla salvezza. Gli 05er con il pareggio di Monchengladbach hanno mantenuto gli 8 punti di vantaggio sul terzultimo posto e sono ad un passo da una clamorosa salvezza con 3 turni di anticipo. Un capolavoro firmato Fischer, con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Mainz 05-Bayern Monaco (sabato 25 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi con la testa alla semifinale di Champions? Notizie correlate Mainz 05-Bayern Monaco (sabato 25 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiDopo aver festeggiato il Meisterschale numero 35 della sua storia il Bayern Monaco è quest’oggi di scena sul campo di un Mainz 05 ad un passo dalla... Hoffenheim-Mainz 05 (sabato 04 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 28 di Bundesliga e l’Hoffenheim di Ilzer quarto in classifica affronta in casa il Mainz05 di Fischer. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Magonza - Bayern; Il Bayern stende lo Stoccarda e conquista il suo 35° titolo di Germania in Diretta Streaming | DAZN IT; FSV Mainz 05 vs FC Bayern Monaco Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 25-04-2026; Il Mainz non è un test in vista della semifinale col PSG, insiste Kompany. Prossime partite e calendario completo Bayern-monacoVisualizza il calendario completo, date, orari, avversari e tutte le prossime partite della stagione 2025/2026 Bayern-monaco su Virgilio Sport ... sport.virgilio.it Bayern Monaco-Mainz 2-2: pari di Kane su rigore all'87' contro l'ultima. Gli highlightsIl Bayern rischia un clamoroso tonfo contro l'ultima della classe in Bundesliga: serve un rigore di Kane a tre minuti dalla fine per evitare il ko. Apre la gara il solito Karl, il 17enne già a quota ... sport.sky.it C’è un Bayern Monaco ancora più dominante: quello femminile. Ha vinto 21 partite su 22 nel campionato tedesco, e giocherà le semifinali di Champions League contro il Barcellona: facebook C’è un Bayern Monaco ancora più dominante: quello femminile. Ha vinto 21 partite su 22 nel campionato tedesco, e giocherà le semifinali di Champions League contro il Barcellona: x.com