Madre si getta dal balcone con i 3 figli a Catanzaro procura | Gesto legato al disagio psichiatrico e alla depressione

Una madre si è lanciata dal balcone di casa a Catanzaro, portando con sé i suoi tre figli. La procura ha riferito che il gesto sarebbe stato collegato a un grave disagio psichiatrico e a una depressione. La figlia più piccola, di sei anni, è riuscita a salvarsi e si trova ora sotto cure mediche dopo un intervento chirurgico complesso. La dinamica dell’accaduto è al centro delle indagini in corso.

La figlia di 6 anni, l'unica sopravvissuta, è stata sottoposta a un delicato intervento salvavita per contenere le lesioni riportate e successivamente ricoverata presso il centro pediatrico ultraspecialistico dell'ospedale Gaslini di Genova Secondo la Procura di Catanzaro il gesto compiuto da.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Madre si getta dal balcone con i 3 figli a Catanzaro, procura: "Gesto legato al disagio psichiatrico e alla depressione” Notizie correlate Catanzaro, madre si getta dal balcone con i figli: bambina di 6 anni in terapia intensiva al GasliniMaria Luce, la bambina di sei anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, è arrivata attorno alle due della scorsa notte a Genova, trasferita... Catanzaro, madre si getta dal balcone con i figli: bambina di 6 anni trasferita in terapia intensiva al GasliniHome > Cronaca > Catanzaro, madre si getta dal balcone con i figli: bambina di 6 anni trasferita in terapia intensiva al Gaslini Maria Luce, la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Catanzaro, donna si butta dal balcone con i suoi tre figli. Morti lei e due bambini, la terza è grave; Mamma si getta dal balcone con i suoi figli. Il sindaco di Catanzaro: Lutto cittadino; Catanzaro, si getta dal balcone con i figli: una è grave, madre e due figli sono morti - 22/04/2026; Catanzaro: donna si getta dal balcone con i tre figli, morti lei e due bambini. Il marito era in casa. Mamma si getta dal balcone con i figli, come sta la bimba di 6 anni unica sopravvissuta: parla il medicoTragedia a Catanzaro: una madre lancia i suoi tre figli dal terrazzo. La bambina sopravvissuta è in condizioni critiche. bigodino.it Catanzaro, dramma nella notte: madre si getta dal terzo piano con i tre figliMadre si getta dal terzo piano con i figli: a Catanzaro una tragedia familiare sconvolge la città, con due bambini deceduti e una terza minore ricoverata in condizioni critiche. notizie.it Il presidente della Società Italiana di Psichiatria, Guido Di Sciascio, analizza il dramma della madre che si è lanciata dal balcone insieme ai tre figli: «“Li porto con me”: così la mente trasforma la maternità in tragedia» - facebook.com facebook L'Fbi dice di aver "salvato" un bimbo dalla madre che voleva fargli cambiare sesso x.com