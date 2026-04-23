Macfrut nella giornata di chiusura focus sulle opportunità di sviluppo di mango e avocado nel Sud d’Italia

Nella giornata di chiusura di Macfrut, il 23 aprile al Rimini Expo Centre, si sono svolti numerosi incontri e workshop. Tra i temi principali, si sono approfondite le opportunità di sviluppo per la produzione di mango e avocado nel Sud Italia, insieme alla filiera del pomodoro. Sono stati inoltre trattati argomenti riguardanti l’uso di robotica e droni nelle attività agricole, con l’obiettivo di condividere tecniche e innovazioni del settore.

Giornata di chiusura di Macfrut (giovedì 23 aprile) ricca di focus, incontri e workshop al Rimini Expo Centre con l’attenzione rivolta alle opportunità di sviluppo di mango e avocado nel Sud d’Italia, la filiera del pomodoro, l’utilizzo della robotica e dei droni in campo. Annunciati anche i.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Tutto il mondo di avocado e mango si ritrova a Macfrut 2026, in Italia è boom di importazioni“Mango and Avocado Explosion”: questo il titolo dell’evento che si sviluppa nei tre giorni della kermesse fieristica, mettendo al centro due prodotti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Macfrut 2026, Lollobrigida: opportunità di sviluppo; Tutto pronto per Macfrut 2026, nella prima giornata i Ministri dell’Agricoltura di Italia, Libano e Siria; Macfrut, la seconda giornata rafforza le certezze della fiera; Macfrut Daily 21 Aprile: Focus su Mango. Inaugurati stand Rep Dominicana e Perù. Macfrut, l'arancia rossa riflette sul futuro delle IgDal presidente del Consorzio, la richiesta di interventi in ricerca e investimenti per il miglioramento della gestione della risorsa idrica ... myfruit.it Macfrut 2026, il boom del mango: produzione mondiale +50% in 15 anni, import europeo raddoppiatoAlla prima giornata di Macfrut 2026 focus sul mango: 60 milioni di tonnellate di produzione mondiale, India leader e Messico primo esportatore ... tgcom24.mediaset.it Scontro politico a Macfrut 2026 a Rimini. FdI denuncia l’assenza della Regione Puglia allo stand e la presenza di arance spagnole. L’assessore Paolicelli replica: “Scelta strategica, non arretramento”. - facebook.com facebook : à . confronto tra i protagonisti della filiera del pomodoro da mensa. @SocialMasaf @MacfrutFiera x.com