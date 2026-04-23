Macfrut nella giornata di chiusura focus sulle opportunità di sviluppo di mango e avocado nel Sud d’Italia

Nella giornata di chiusura di Macfrut, il 23 aprile al Rimini Expo Centre, si sono svolti incontri e workshop dedicati alle opportunità di crescita per il settore del mango e dell’avocado nel Sud Italia. Sono stati affrontati anche temi legati alla filiera del pomodoro e all’utilizzo di robotica e droni nelle attività agricole. L’evento ha visto la partecipazione di operatori e professionisti del settore ortofrutticolo.

Giornata di chiusura di Macfrut (giovedì 23 aprile) ricca di focus, incontri e workshop al Rimini Expo Centre con l’attenzione rivolta alle opportunità di sviluppo di mango e avocado nel Sud d’Italia, la filiera del pomodoro, l’utilizzo della robotica e dei droni in campo. Annunciati anche i.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Tutto il mondo di avocado e mango si ritrova a Macfrut 2026, in Italia è boom di importazioni“Mango and Avocado Explosion”: questo il titolo dell’evento che si sviluppa nei tre giorni della kermesse fieristica, mettendo al centro due prodotti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Macfrut, nella giornata di chiusura focus sulle opportunità di sviluppo di mango e avocado nel Sud d’Italia; Macfrut 2026, Lollobrigida: opportunità di sviluppo; Macfrut, la seconda giornata rafforza le certezze della fiera; Macfrut Daily 21 Aprile: Focus su Mango. Inaugurati stand Rep Dominicana e Perù. Macfrut 2026, il boom del mango: produzione mondiale +50% in 15 anni, import europeo raddoppiatoAlla prima giornata di Macfrut 2026 focus sul mango: 60 milioni di tonnellate di produzione mondiale, India leader e Messico primo esportatore ... tgcom24.mediaset.it La geopolitica sbarca al Macfrut con i ministri di Libano e Siria: Qui agricoltura al collasso per la guerraUn confronto istituzionale dedicato alle strategie agricole e al cooperativismo tra Stati, fondato sul racconto dell’esperienza di Libano e Siria. Il ... chiamamicitta.it Scontro politico a Macfrut 2026 a Rimini. FdI denuncia l’assenza della Regione Puglia allo stand e la presenza di arance spagnole. L’assessore Paolicelli replica: “Scelta strategica, non arretramento”. - facebook.com facebook