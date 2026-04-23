Ma che goduria Berlusconi il cognato scommette contro Orban e il Papa | quindi oggi…

Nella giornata di oggi, la notizia più discussa riguarda il presidente di un Paese europeo, coinvolto in una vicenda legata a un bookmaker e a una scommessa contro un altro leader europeo e il Papa. L'intera giornata è trascorsa senza scrivere nulla, e l'attenzione si è concentrata su questa vicenda che ha catturato l'interesse più di altri temi più mediatici, come escort, calciatori o questioni internazionali.

- In tutta la giornata non ho scritto nemmeno una riga. Mi metto qui alle 22, abbiate pietà. - La notizia più bella della giornata non parla di escort, calciatori di Serie A o Iran, ma di Orban. O meglio, del suo genero che ha fatto la giocata del secolo. Un suo fondo di investimenti ha infatti “scommesso” sui mercati finanziari sulla sconfitta del papà della moglie e pare ci abbia tratto un bel profitto. I titoli e le azioni ungheresi che aveva comprato poco prima delle elezioni, grazie alla vittoria di Magyar — che vuol ricucire con l’Ue — sono saliti un bel po’ di valore. Genio. - Reza Pahlavi, figlio dello Scià di Persia, è stato colpito a Berlino da un pomodoro o qualcosa di simile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ma che goduria Berlusconi, il cognato scommette contro Orban e il Papa: quindi, oggi… Notizie correlate Ma la sinistra non difese Ratzinger, lo scontro Papa-Trump e Lino il maialino: quindi, oggi…- Vi tocca una versione leggermente ridotta, che qui l’erede dorme una notte no e l’altra neppure. Ma quale "coltello da cucina", che scandalo su Ramy e Sgarbi: quindi, oggi…- Quando sento i giornalisti italiani fare le primedonne, trasformando le critiche della politica in aggressioni e attacchi alla libertà di stampa,...