Elezioni comunali nel Salernitano Villani M5S | Dal Movimento progetti credibili per il territorio

In vista delle prossime elezioni comunali nel Salernitano, il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che il partito ha presentato progetti concreti per lo sviluppo del territorio. Ha sottolineato l’impegno del movimento nel proporre iniziative che mirano a migliorare i servizi pubblici e a valorizzare le risorse locali. La campagna elettorale si concentra sulla presentazione di programmi dettagliati e sulla volontà di ascoltare le esigenze dei cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle prossime elezioni amministrative nel Salernitano, il Movimento 5 Stelle si presenta con una presenza diffusa e articolata nei principali comuni chiamati al voto, confermando il progressivo e costante radicamento sul territorio, nonchè la volontà di contribuire alla costruzione di progetti amministrativi credibili e partecipati. A tracciare un primo bilancio della fase preparatoria della campagna elettorale è la coordinatrice provinciale, Virginia Villani, che sottolinea il clima positivo e l’entusiasmo registrato nelle ultime settimane. “A Salerno siamo in campo a sostegno dell’avvocato Franco Massimo Lanocita, che può contare su tre liste: una lista del M5S, una lista di Avs e una lista civica.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni comunali nel Salernitano, Villani (M5S): “Dal Movimento progetti credibili per il territorio” Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Salerno, Villani (M5S) a De Luca: “Dichiarazioni fuori luogo, guardiamo al futuro del campo largo” Elezioni comunali. Il Movimento 5 Stelle rompe gli indugi: Rettore candidata sindacoIn un contesto politico ancora fluido, segnato da indiscrezioni, trattative sotterranee e nomi che si rincorrono, il Movimento 5 Stelle sceglie di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni comunali: ecco Salerno Democratica, la terza lista a sostegno di Lanocita Sindaco; Elezioni comunali 2026, chi sono i sette candati sindaco a Venezia; Elezioni comunali a Cascina: i candidati del Movimento Cinque Stelle; Amministrative, a Castrovillari ci sono già sorprese: si compatta il movimentismo a sinistra mentre a destra irrompe Vannacci. Comunali Salerno, otto candidati in campo: ecco coalizioni e listeStampa Sono otto i candidati alla carica di sindaco alle prossime elezioni comunali di Salerno, con un quadro politico articolato tra partiti e liste civiche. In area progressista si presenta Vincenzo ... salernonotizie.it Elezioni Comunali, centrodestra verso l’unità a Salerno: Marenghi candidato sindacoStampa Si ricompone il quadro politico del centrodestra in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Dopo settimane di divisioni, arriva una svolta significativa anche nel capoluogo: Fra ... salernonotizie.it Notizie in MoVimento - Dal Mondo 5 Stelle - facebook.com facebook “80 ANNI DI FIAMMA, DAL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO A FRATELLI D’ITALIA” Oggi aBari partecipo al Convegno organizzato dalla Fondazione Alleanza in collaborazione con la Fondazione Tatarella. Analisi del lungo percorso della destra italiana: x.com