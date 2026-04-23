Lutto nel mondo della tutela ambientale morto Angelo Sidoti | guida di Italia Nostra Isole Eolie

È deceduto Angelo Sidoti, presidente della sezione Isole Eolie di Italia Nostra. Figura di rilievo nel settore della tutela ambientale e del patrimonio culturale dell’arcipelago, Sidoti era conosciuto per il suo impegno nel campo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per le attività di tutela e conservazione delle aree protette della zona. La sua presenza ha accompagnato numerose iniziative legate alla salvaguardia del territorio e delle tradizioni locali.

È scomparso Angelo Sidoti, presidente della sezione Isole Eolie di Italia Nostra, figura centrale nel panorama della tutela ambientale e del patrimonio culturale dell’arcipelago. La notizia ha suscitato profondo cordoglio all’interno dell’associazione e tra le istituzioni impegnate nella.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lutto nel mondo della musica italiana, l’annuncio arriva da Nino D’Angelo Lutto atroce nel cinema, morto l’attore della nostra infanziaIl mondo dello spettacolo è spesso illuminato dai riflettori, dai premi e dalle standing ovation, ma dietro ogni sorriso sul palco o davanti alla... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Lutto nel mondo della tutela ambientale, morto Angelo Sidoti: guida di Italia Nostra Isole Eolie; Morto Angelo Sidoti, ad di Ubroker; Amar Kudin, una sala del distretto intitolata a Primavalle al poliziotto morto in un incidente; Angelo Sidoti morto a Torino a 61 anni: il manager di uBroker e presidente di Italia Nostra Isole Eolie era originario di Lipari. Morto Angelo Sidoti, ad di UbrokerUna scomparsa improvvisa che colpisce il mondo dell’energia e della consulenza nel settore. È morto Angelo Sidoti, amministratore delegato di Ubroker ed esponente di primo piano nel panorama dei resel ... giornalelavoce.it I semi di #PapaFrancesco ad un anno dalla sua morte Eva Crosetta intervista Padre Antonio Spadaro Domenica 19 aprile ore 7.30 su #Rai3 e #RaiPlay Era il 21 aprile, lunedì dell’Angelo, ed il mondo era col fiato sospeso per la sua salute, oggi è tempo di ri - facebook.com facebook