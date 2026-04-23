L' Umbria vota a favore per una residente protetta per criminali psichiatrici | ecco cosa è la Rems

In Umbria, l'Assemblea legislativa ha approvato una proposta riguardante una residente protetta destinata ai criminali psichiatrici. La decisione coinvolge la creazione di una Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) e rappresenta un intervento che mira a gestire situazioni delicate legate alla salute mentale e alla sicurezza pubblica. Questa approvazione si inserisce in un quadro di decisioni che cercano di coniugare esigenze sociali e amministrative nella regione.

Qualche volta accade – seppur in un clima indiavolato, come il nuovo Piano Rifiuti regionale dimostra – che anche in Umbria, all'Assemblea legislativa dell'Umbria, si possa fare il bene della regione, dei suoi conti e portare in previsione anche nuova occupazione e professionisti di settore.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Umbria, la storia di Asia: “Da un anno aspetta un posto nella Rems, intanto continua a vivere fra pericoli e autolesionismo”Il grido disperato della madre della giovane ternana: “Gravissimo ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza e nel... Umbria, a 88 anni scappa dalla residenza protetta e si nascondeOre di paura a Terni per la “fuga” di un ottantottenne da una residenza protetta nella zona di via Antiochia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Block notes/ Coni Umbria, Meloni vince e il 23 maggio si vota: Giubilei si agita, Repace decisivo. Enti regionali: Ferrucci ai titoli di coda, Ciprini che fatica; Umbria Film Commission, approvata la riforma sulla governance; Terni, salta il voto sulle commissioni d’inchiesta. Bandecchi: Hanno paura della verità. Centrodestra: Solo spettacolo. PD e M5S: Dimissioni; Anmig celebra 80 anni del diritto di voto alle donne con 'La Staffetta del Domani'. L'Umbria vota a favore per una residente protetta per criminali psichiatrici: ecco cosa è la RemsAl momento i soggetti pericolosi umbri, tra cui il mostro di Foligno, sono gestiti dalla Toscana a prezzi altissimi. La proposta dell'opposizione emendata e votata dalla maggioranza. Le malattie men ... perugiatoday.it In Umbria una legge per istituire il garante dei diritti delle persone anziane(ANSA) - PERUGIA, 09 APR - L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato con 12 voti favorevoli della maggioranza e 4 astensioni dell'opposizione, la proposta di legge Istituzione del Garante regi ... msn.com * CORRIERE DELL' UMBRIA , VENERDI 17 APRILE 2026, SEZIONE SPORT VARI. * ANCORA ANCHE PER QUESTA SETTIMANA NELLA TOP TEN AL N10 ( MARCO PEROTTI) CON 339 VOTI NELLA CLASSIFICA DEL REFERENDUM SPORTIVO " VOTA IL - facebook.com facebook