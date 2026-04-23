Lui è il mio nuovo fidanzato Jasmine Carrisi lo presenta e si scatena di tutto | Non è giusto

Jasmine Carrisi ha confermato di aver iniziato una relazione sentimentale, mostrandosi in pubblico con il suo nuovo fidanzato durante una passeggiata a Milano. Le foto scattate durante l’uscita sono state condivise sui social, attirando l’attenzione di molti utenti. La ragazza ha annunciato ufficialmente il suo stato sentimentale, suscitando reazioni e commenti online. La notizia ha generato discussioni tra i follower e sui social network.

Jasmine Carrisi ha trovato l’amore e non lo nasconde più. La giovane è stata fotografata mentre passeggia mano nella mano con il suo ragazzo per le strade di Milano, immagini che hanno subito fatto il giro del web. Un momento felice, arrivato dopo settimane in cui qualcosa era già emerso. Nelle scorse settimane, infatti, ospite a Verissimo insieme al padre Al Bano Carrisi, Jasmine aveva lasciato intendere di essere innamorata. Il cantante, dal canto suo, non aveva nascosto una punta di gelosia, quella tipica di ogni papà, pur mostrando fiducia in Jasmine. Il siparietto tv tra padre e figlia aveva divertito Silvia Toffanin e il pubblico. Leggi anche: “L’ho saputo dai suoi professori”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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"Mi sono arrivati commenti pessimi riferiti alla sua nazionalità, nel 2026 non mi aspettavo una cosa del genere. Mi è dispiaciuto perché non me lo aspettavo". Jasmine Carrisi è fidanzata da alcuni mesi con Haitam e sui social è stata criticata per via della nazio - facebook.com facebook