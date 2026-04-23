Lorenzo Giusti e la sfida della GAMeC | trasformare il museo in un ecosistema culturale

Il direttore del museo ha spiegato come iniziative come «Radio GAMeC» e il progetto «Pedagogia della speranza» mirano a coinvolgere il pubblico e a portare nuove energie all’interno dell’istituzione. Questi programmi sono parte di un percorso volto a integrare attività culturali e pedagogiche, con l’obiettivo di rendere il museo un centro attivo e partecipato. La strategia si concentra sulla creazione di spazi di confronto e di educazione rivolti a diverse fasce di pubblico.

Intervista. Il direttore racconta come «Radio GAMeC» e il progetto «Pedagogia della speranza» trasformano il museo in uno spazio partecipativo e di co-produzione culturale L’intervista a Lorenzo Giusti, direttore della GAMeC, segna una nuova tappa, la quinta, del progetto editoriale che osserva il sistema culturale bergamasco attraverso le sue istituzioni. La conversazione indaga il museo come luogo che ascolta, che apprende, che costruisce relazioni e accetta di essere trasformato dai contesti che incontra. Progetti come «Radio GAMeC» e «Pedagogia della speranza» emergono come dispositivi che ridefiniscono tempi e modalità della fruizione culturale.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Lorenzo Giusti e la sfida della GAMeC: trasformare il museo in un ecosistema culturale Notizie correlate Come abbinare il cappotto Pennylane in chiave moderna: i look giusti per trasformare un’icona Seventies in un alleato di stile quotidianoCome abbinare il cappotto Pennylane senza sembrare usciti da un film d’epoca è la vera sfida di stagione. Terni, nasce il Museo dei Plenaristi a Villa Morandi: "Completare l’offerta culturale e turistica del parco della Cascata delle Marmore"La giunta comunale di Terni ha approvato la variante urbanistica che permetterà la nascita del Museo dei pittori Plenaristi nella storica Villa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lorenzo Giusti e la sfida della GAMeC: trasformare il museo in un ecosistema culturale; Il ritmo dell'arte: la velocità del mercato contrasta con il tempo della cultura?; I 22 candidati di Noi Moderati: Siamo il fulcro del centrodestra; Siamo il fulcro del centrodestra. Casucci capolista e tutti i nomi di Noi Moderati. Lorenzo Giusti e la sfida della GAMeC: trasformare il museo in un ecosistema culturaleL’intervista a Lorenzo Giusti, direttore della GAMeC, segna una nuova tappa, la quinta, del progetto editoriale che osserva il sistema culturale bergamasco attraverso le sue istituzioni. La conversazi ... ecodibergamo.it Applausi a Lorenzo Giusti. È un pratese il migliore direttore di museo in ItaliaPrato, 6 gennaio 2026 – E’ un pratese il miglior direttore di museo in Italia nel 2025 secondo la rivista Inside Art: è Lorenzo Giusti, direttore di Gamec, la Galleria d’arte moderna e contemporanea ... lanazione.it