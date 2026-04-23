Domenica 26 aprile, la Lombardia sarà interessata da due perturbazioni che porteranno maltempo, interrompendo le condizioni di tempo stabile che si sono registrate fino ad ora. Il sole previsto nei giorni precedenti sarà sostituito da piogge e possibili rovesci, a causa delle due perturbazioni in arrivo nella regione. La situazione meteorologica cambierà quindi rispetto ai giorni scorsi, con il maltempo che interesserà diverse zone della Lombardia.

?? Cosa sapere Due perturbazioni colpiranno la Lombardia domenica 26 aprile interrompendo la stabilità attuale. L'interazione tra sistemi europei e iberici porterà instabilità senza fenomeni meteorologici estremi. La Lombardia affronta una tregua meteorologica che durerà fino a domenica 26 aprile, quando l'attuale stabilità atmosferica lascerà il posto a una fase di instabilità causata dal passaggio di due perturbazioni. Il quadro climatico regionale vede attualmente la dominanza di un'area .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, sole fino a domenica: arriva il maltempo con due perturbazioni

Meteo: da Domenica Nocciolo d'aria gelida con l'arrivo di forti temporali

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