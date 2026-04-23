Il 23 aprile si conoscerà il nome del vincitore della sesta stagione di “Lol – Chi ride è fuori”. La competizione coinvolge dieci concorrenti, tra cui Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yoko Yamada e Carlo Amleto. La puntata finale verrà trasmessa giovedì prossimo, mettendo in sfida i partecipanti che sono rimasti in gara. La trasmissione è arrivata alla sua conclusione dopo diverse settimane di registrazioni e prove.

Giovedì 23 aprile scopriremo chi tra i dieci concorrenti della sesta stagione di “Lol – Chi ride è fuori ” ha avuto la meglio. Il vincitore sarà colui che riuscirà a mantenere la massima serietà evitando di ricevere due cartellini gialli, conquistando così un premio finale di 100.000 euro da devolvere a un ente benefico a sua scelta. Tra i protagonisti di questa edizione figurano Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yoko Yamada e Carlo Amleto, pronti a mettersi alla prova in una sfida tanto insolita quanto divertente. La redazione di SuperGuida TV li ha intervistati in esclusiva, raccogliendo dichiarazioni sorprendenti e fuori dagli schemi. Le loro risposte, tra ironia e spontaneità, sono state talmente esilaranti da meritare simbolicamente un cartellino rosso diretto.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Lol – Chi ride è fuori 6”, intervista a Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yoko Yamada e Carlo Amleto

Lol - Chi ride è fuori 6, intervista a Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yamada e Carlo Amleto

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Cinefilos.it. . LOL: #Chirideèfuori debutta su Prime Video il 23 aprile con la sesta stagione. Nel cast di questa edizione Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero - facebook.com facebook