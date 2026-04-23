LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sul Passo Redebus battaglia tra i big?

Oggi, durante la tappa del Tour of the Alps 2026, si svolge una battaglia tra i principali favoriti sul Passo Redebus. La corsa si sta preparando per affrontare un’ascesa impegnativa, con i fuggitivi in vantaggio e il gruppo che si avvicina. La gara è in diretta, e gli spettatori possono seguire gli sviluppi di questa fase cruciale della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Ascesa dura quella che a breve affronteranno i fuggitivi (e poi il gruppo). 13 km al 6.8%, scollinamento a oltre 1300 metri di altitudine. 12.47 A breve il Passo Redebus, la salita più dura di giornata. Ci sarà scontro diretto tra i big? 12.44 Fuggitivi che sono giunti a Pergine Valsugana. 12.41 110 chilometri all’arrivo. 12.38 Visto il vantaggio di oltre 2?, Quinn è virtualmente maglia verde. 12.35 Attenzione a Quinn in chiave classifica generale: 1’36” il distacco da Pellizzari. 12.32 Ricordiamo i cinque fuggitivi: Jasch Lennart (Tudor), Rainer Kepplinger (Bahrain-Victorious), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Cristopher Jensen (Jayco AlUla) e Simone Raccani (Team UKYO).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sul Passo Redebus battaglia tra i big? Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il Redebus può cambiare tutto, finale senza respiroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour of the Alps 2026. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: otto in fuga sul Passo Castrin, si ritira FinnCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il Redebus può cambiare tutto, finale senza respiro; TOUR OF THE ALPS. TUTTA TRENTINA LA TAPPA REGINA; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Quarta Tappa; Tour of the Alps 2026, 4ª tappa: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming. Tour of the Alps: il Redebus può scardinare la classifica generaleLa terza tappa del Tour of the Alps 2026 è entrata nel vivo, promettendo di rimescolare le carte della classifica generale. L'attenzione è concentrata sulle ascese del Passo Bordala e, in particolare, ... it.blastingnews.com LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque fuggitivi con tre minuti sul gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.07: La Red Bull Bora-hansgrohe sta tirando il secondo gruppo che ha un ritardo sempre di una trentina di ... oasport.it 23 aprile - 4° tappa del Tour of the Alps Tappa regina (ed interamente trentina) per giovedì 23 aprile, 167,8 Km da Arco a Trento. Dopo le salite di prima categoria del Passo Bordala (14,8 Km al 6,9%) e del Passo Redebus (12,9 Km al 6,8%), la corsa entra in u - facebook.com facebook