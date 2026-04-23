LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pellizzari deve guardarsi dalla coppia Ineos

Benvenuti alla cronaca della quarta tappa del Tour of the Alps 2026. La gara si svolge oggi con alcuni ciclisti che cercano di mantenere la posizione, mentre altri si preparano agli ultimi chilometri. Tra gli atleti più attesi ci sono quelli in forza alla squadra Ineos, che potrebbero tentare di scattare in salita. La corsa è in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour of the Alps 2026. 167.8 km da Arco a Trento con 4000 metri di dislivello da affrontare per una frazione che non concede scampo dal primo all’ultimo chilometro di gara. Appuntamento alle 10.45 con la partenza ufficiale della tappa che con ogni probabilità deciderà le sorti della classifica generale guidata finora da Giulio Pellizzari. Dopo appena 8 chilometri dalla partenza scatterà il GPM di Passo Bordela (14.8 km al 6.9% di pendenza media). Salita sulla quale nascerà la fuga della prima ora, al cui termine inizierà una veloce discesa che proietterà il gruppo in Valsugana.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari deve guardarsi dalla coppia Ineos Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Impressionante Finn!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI PELLIZZARI 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Terza Tappa; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a Pellizzari; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:13 Forcing INEOS Grenadiers. 15:13 Il gruppo chiude su Zangerle e torna compatto. 15:13 Tra le squadre che si ... oasport.it Spagna, un tour della regione cinese di Macao senza lasciare Madrid x.com Giorno 1 Tour nei Nidi d’Infanzia abruzzesi Emozione pura - facebook.com facebook