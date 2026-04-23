LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i big attendono cinque al comando

Oggi si svolge la tappa del Tour of the Alps 2026, con i ciclisti ancora in fuga e senza attacchi da parte del gruppo principale. Cinque corridori sono al comando e mantengono il vantaggio, mentre i favoriti attendono in attesa di eventuali mosse. La corsa prosegue senza variazioni significative, con gli atleti che affrontano le ultime fasi del percorso. La situazione rimane stabile, secondo gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Non ci saranno attacchi in gruppo, prosegue la fuga dei cinque. 13.11 90 chilometri all’arrivo. 13.08 Tratto duro di salita, non c’è però l’atteso aumento di velocità da parte del plotone. 13.04 Aumenta il ritardo del gruppo: 3’28”. 13.01 Ricordiamo gli attaccanti: Jasch Lennart (Tudor), Rainer Kepplinger (Bahrain-Victorious), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Cristopher Jensen (Jayco AlUla) e Simone Raccani (Team UKYO). 12.58 36,1 kmh la media della corsa. 12.55 100 chilometri all’arrivo. 12.53 Ritardo del gruppo di 2’45”. 12.50 Ascesa dura quella che a breve affronteranno i fuggitivi (e poi il gruppo).🔗 Leggi su Oasport.it

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