LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | comincia la salita di Passo Bordala

Da oasport.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge una tappa del Live Tour of the Alps 2026, con la salita di Passo Bordala. Alle 11.20, si è registrato il ricongiungimento di Giulio Pellizzari con il gruppo di testa. La corsa continua con i ciclisti impegnati sulla salita, mentre gli spettatori seguono gli aggiornamenti in diretta. La gara si svolge tra i paesaggi montani, con atleti che affrontano le asperità del percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20: C’è stato il ricongiungimento per Giulio Pellizzari con il gruppo di testa. Parte subito l’americano Sean Quinn ((EF Education-EasyPost). 11.16: Da segnalare anche il ritiro del colombiano Martin Santiago Herreno (Bardiani CSF 7 Saber). 11.12: Subito comunque una salita molto dura da affrontare, quella di Passo Bordala (14,8 km al 6,9%). 11.10: Si sta avvicinando il gruppo con Giulio Pellizzari. La Red Bull – BORA – hansgrohe non vuole far andare via una fuga con troppi corridori. Davanti sono rimasti in ventisei. 11.07: La Red Bull – BORA – hansgrohe sta tirando il secondo gruppo che ha un ritardo sempre di una trentina di secondi.🔗 Leggi su Oasport.it

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