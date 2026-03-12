LIVE Errani Paolini-Guo Mladenovic WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Al torneo WTA di Indian Wells 2026, sono in corso le partite tra Errani e Paolini contro Guo e Mladenovic. La sfida sta per cominciare e i tifosi sono in attesa dell'inizio dell'incontro. Nel frattempo, si segnala che Draper ha vinto contro Djokovic in tre set, con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-6, e ora si prepara ad affrontare Medvedev nei quarti di finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.47 Draper batte Djokovic 4-6, 6-4, 7-6 ed accede ai quarti di finale dove affronterà Daniil Medvedev. Tra pochi minuti entreranno in campo ErraniPaolini e GuoMladenovic. 3.37 È appena iniziato il terzo set nella sfida tra Novak Djokovic e Jack Draper. Al termine di quest'incontro toccherà a ErraniPaolini e GuoMladenovic 3.35 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di ErraniPaolini-GuoMladenovic Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Sara ErraniJasmine Paolini e Hanyu GuoKristina Mladenovic, partita valevole per i quarti di finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Indian Wells 2026.