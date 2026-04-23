LIVE Paolini-Siegemund WTA Madrid 2026 in DIRETTA | iniziato il programma sul campo 4

Alle 12.33 sul campo 4 si sono aperti gli incontri del torneo di Madrid. La prima partita è stata vinta da Terence Atmane contro Miomir Kecmanovic con i punteggi di 6-4 e 7-5. L’evento prosegue con l’attesa sfida tra Paolini e Siegemund, trasmessa in diretta. Gli spettatori seguono con attenzione le fasi iniziali del torneo, che si svolgono sotto il sole di maggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33 Il programma sul campo 4 è iniziato con la vittoria di Terence Atmane su Miomir Kecmanovic per 6-4,7-5. Tra pochi minuti inizierà la sfida tra Quinn e Marozsan, match che precede Paolini-Siegemund. 12.31 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Siegemund. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini e Laura Siegemund, partita valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Madrid 2026. L’azzurra torna in campo e va alla caccia di buone sensazione per provare a dare una svolta alla propria stagione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: iniziato il programma sul campo 4 Notizie correlate LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra cerca una svoltaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine... Dove vedere Paolini-Siegemund oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingL’obiettivo primario non può che essere quello di completare il proprio recupero sul piano personale per poi concentrarsi sulla ricostruzione delle... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurra per provare a scacciare le difficoltà; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; Paolini-Siegemund a Madrid: orario, calendario e dove vederla in TV e streaming. LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurra per provare a scacciare le difficoltàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jasmine Paolini ... oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Siegemund oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingL'obiettivo primario non può che essere quello di completare il proprio recupero sul piano personale per poi concentrarsi sulla ricostruzione delle ... oasport.it Esordio a Madrid per Jasmine Paolini contro la campionessa del mondo Laura Siegemund (WTA 47)! FORZA Jasmine, 59 milioni di italiani sono con te - facebook.com facebook WTA Madrid: Badosa fuori subito, perde anche Venus Williams. Siegemund passa e sfida Paolini x.com