L’Italia ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran

L’Italia potrebbe partecipare ai Mondiali del 2026 invece dell’Iran. La richiesta è stata presentata alla FIFA dall’ex rappresentante di Donald Trump, Paolo Zampolli, che ha motivato la proposta con i quattro titoli mondiali vinti dagli Azzurri. La FIFA dovrà valutare questa proposta e decidere se accoglierla o meno. La decisione riguarda il futuro della partecipazione italiana alla competizione, prevista in Nord America nel 2026.

L’Italia ai Mondiali del 2026 al posto dell’Iran. È la richiesta avanzata dall’inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, alla Fifa, spiegando che i quattro campionati del Mondo vinti dagli Azzurri giustificano lo scambio. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il piano è uno «sforzo per riparare i legami fra Trump e la premier Giorgia Meloni » dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in Iran. Zampolli al Ft. «Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali. Sono italiano, sarebbe un sogno vedere gli Azzurri ai Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l’inclusione», ha detto Zampolli al Financial Times.🔗 Leggi su Open.online

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