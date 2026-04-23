Martedì 22 aprile si è svolta una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Durante la serata, sono stati assegnati i voti e sono stati commentati alcuni comportamenti dei concorrenti, tra cui una reazione di ira di una delle partecipanti, che ha coinvolto anche altri concorrenti. La puntata si avvicina alla conclusione dell’edizione in corso.

Roma, 22 aprile 2026 - Le pagelle della puntata del Grande Fratello Vip di martedì 22 aprile ci accompagnano verso la fine dell’edizione condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Raimondo Todaro e Marco Berry: voto In medio stat virtus. Nel senso che, pur facendo discutere, non sono quasi mai andati oltre i limiti e questo li rende di fatto dei concorrenti apprezzati dal pubblico. Tuttavia i loro non sono personaggi che non hanno una fanbase importante. La loro partecipazione al Gf Vip 2026, oltre ai guadagni economici, non porterà quindi loro granché. Lucia Ilardo: voto Fa il proprio gioco. Che è quello di reality come ‘Too hot to handle’, ‘Ex on the beach’ e ‘Temptation Island’.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ira di Paola Caruso non distingue occhio e ginocchio, Francesca Manzini sottona e Raul redivivo: le pagelle del Grande Fratello Vip di mercoledì 22 aprile

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