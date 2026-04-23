L' intervento chirurgico di 40 ore al San Gerardo arriva fino a New York per fare scuola

Martedì mattina, prima di partire dall’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, l’assessore al Welfare aveva annunciato che l’intervento chirurgico di 40 ore avrebbe fatto scuola anche a New York. La durata dell’operazione e il coinvolgimento di un team internazionale sono stati al centro di alcune dichiarazioni rilasciate prima della partenza. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli specifici del caso o sui risultati attesi.

Martedì mattina, prima di lasciare l’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, l’assessore al Welfare Guido Bertoloso lo aveva promesso. Di quell’intervento pionieristico per separare le due gemelliate siamese arrivate a Monza dal Senegal ne avrebbe parlato anche a New York.L'obiettivo del viaggio.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Al San Gerardo per la prima volta intervento di simpaticectomia contro l’eccessiva sudorazioneAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gemelline siamesi separate al San Gerardo: la piccola Dior ora cammina e vive nel nome della sorellina; Monza, all'ospedale San Gerardo concluso il complesso intervento di separazione delle gemelle siamesi; Al San Gerardo il caso rarissimo delle gemelle siamesi dal Senegal; Monza, Ospedale San Gerardo: Intervento di 40 ore su gemelline siamesi. Gemelline siamesi separate al San Gerardo: la piccola Dior ora cammina e vive nel nome della sorellinaMonza, quasi un anno fa l’intervento chirurgico straordinario sulle piccole arrivate dal Senegal: una è sopravvissuta, l’altra non ce l’ha fatta. Un racconto in bilico tra dramma e speranza, coraggio ... ilgiorno.it Gemelle siamesi separate con un'operazione al San Gerardo di Monza: una non ce l'ha fattaLeggi su Sky TG24 l'articolo Gemelle siamesi separate con un'operazione al San Gerardo di Monza: una non ce l'ha fatta ... tg24.sky.it Un intervento straordinario all’ospedale San Gerardo di Monza ha permesso di separare due gemelle siamesi. Dopo 40 ore di operazione, solo una delle due è sopravvissuta - facebook.com facebook