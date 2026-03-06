All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa con tecnica robotica volto a trattare una grave forma di iperidrosi compensatoria, ovvero una sudorazione eccessiva che si manifesta dopo un intervento precedente. L’operazione rappresenta un tentativo di risolvere un problema che aveva interessato il paziente in modo significativo. L’intervento è stato condotto con questa nuova metodologia chirurgica.

All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano. Allarme bomba questa mattina al Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Al San Gerardo per la prima volta intervento di simpaticectomia contro l’eccessiva sudorazione

Tutto quello che riguarda San Gerardo.

Discussioni sull' argomento L'ospedale San Gerardo fa scuola nel mondo per la chirurgia della retina e ritorna anche il prof. De Molfetta; Il dono che continua a vivere - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; Al San Gerardo va in scena la chirurgia vitreoretinica; Ospedale San Gerardo: Monza per la chirurgia della retina, congresso con tre sale operatorie in diretta.

Al San Gerardo la chirurgia della retina diventa globalePer due giorni tre sale operatorie saranno collegate in diretta. Innovazioni tecnologiche, terapia geniche e retina artificiale faranno da protagoniste del confronto scientifico ... mbnews.it

Addio Padre Luciano... una vita nel segno di San Gerardo facebook