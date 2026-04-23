L' intervento chirurgico di 40 ore al San Gerardo arriva fino a New York per fare scuola

Martedì mattina, prima di lasciare l’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, l’assessore al Welfare aveva annunciato che un intervento chirurgico di 40 ore si sarebbe svolto presso l’ospedale. L’operazione, durata complessivamente molte ore, ha attirato l’attenzione anche oltre i confini italiani, arrivando fino a New York, dove si cerca di fare scuola in ambito chirurgico.

Martedì mattina, prima di lasciare l’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, l’assessore al Welfare Guido Bertoloso lo aveva promesso. Di quell’intervento pionieristico per separare le due gemelliate siamese arrivate a Monza dal Senegal ne avrebbe parlato anche a New York.L'obiettivo del viaggio.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Al San Gerardo per la prima volta intervento di simpaticectomia contro l’eccessiva sudorazioneAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'intervento chirurgico di 40 ore al San Gerardo arriva fino a New York per fare scuola; Gemelle siamesi separate con un'operazione al San Gerardo di Monza: una non ce l'ha fatta; Gemelline siamesi separate al San Gerardo: la piccola Dior ora cammina e vive nel nome della sorellina; Monza, all'ospedale San Gerardo concluso il complesso intervento di separazione delle gemelle siamesi. Gemelline siamesi separate al San Gerardo: la piccola Dior ora cammina e vive nel nome della sorellinaMonza, quasi un anno fa l’intervento chirurgico straordinario sulle piccole arrivate dal Senegal: una è sopravvissuta, l’altra non ce l’ha fatta. Un racconto in bilico tra dramma e speranza, coraggio ... ilgiorno.it Gemelle siamesi separate con un'operazione al San Gerardo di Monza: una non ce l'ha fattaLeggi su Sky TG24 l'articolo Gemelle siamesi separate con un'operazione al San Gerardo di Monza: una non ce l'ha fatta ... tg24.sky.it Muro Lucano, aperto il Terzo Centenario della nascita di San Gerardo Maiella - facebook.com facebook