Lingue avanzate per tutti | il livello B2 diventa gratis su Duolingo

Duolingo ha annunciato che da ora in poi i corsi di livello B2 in nove lingue principali saranno accessibili gratuitamente a tutti gli utenti. La piattaforma di apprendimento delle lingue ha deciso di rimuovere il costo associato a questo livello, permettendo a più persone di raggiungere competenze avanzate senza spese. Questa iniziativa riguarda le lingue più popolari tra gli utenti di tutto il mondo.

? Cosa sapere Duolingo estende l'accesso gratuito ai corsi di livello B2 per nove lingue principali.. L'aggiornamento mira a mitigare le polemiche sull'uso dell'intelligenza artificiale nella piattaforma.. Duolingo estende l’accesso ai contenuti di livello B2 del QCER anche agli utenti che non sottoscrivono un abbonamento a pagamento, puntando a mitigare le recenti polemiche sollevate sull’impiego dell’intelligenza artificiale nella piattaforma. La decisione dell’azienda prevede l’apertura dei corsi più avanzati — quelli definiti come intermedio superiore — a una platea molto più vasta. Questa evoluzione del catalogo riguarda specificamente le lingue inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, giapponese, cinese e coreano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lingue avanzate per tutti: il livello B2 diventa gratis su Duolingo Notizie correlate App per imparare lingue alternativa a duolingo che mi ha fatto capire la realtàil presente approfondimento analizza come speak si confronti con duolingo, evidenziando somiglianze strutturali, dinamiche di apprendimento e limiti... Leggi anche: Fortnite Salva il Mondo diventa gratis: Come ottenere Ricompense GRATIS Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: [Guida utente] Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G: le ultime innovazioni alla portata di tutti; Migliori traduttori istantanei: guida all’acquisto (2026); Pozzo e Codroipo studentesche trionfano al Palio storico udinese di Avrîl rispolverato dai fogolaristi; 10 alternative a ChatGPT per diversi casi d'uso. Duolingo estende i corsi di lingue avanzati (livello B2) anche agli utenti gratuiti x.com Insegnante di Lingue con esperienza – percorsi personalizzati e metodo strutturato Lezioni online di Inglese, Spagnolo, Francese e Italiano per stranieri. Seguo bambini, ragazzi e adulti, dal livello base all’avanzato con percorsi costruiti in base agli obiettivi pe - facebook.com facebook