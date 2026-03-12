Fortnite Salva il Mondo diventa gratis | Come ottenere Ricompense GRATIS

Epic Games ha annunciato che la modalità Fortnite: Save the World sarà gratuita per tutti, dopo quasi dieci anni dalla sua uscita. La decisione riguarda tutti i giocatori senza restrizioni e permette di accedere senza costi aggiuntivi. Sono previste anche ricompense gratuite per chi partecipa all’evento. L’aggiornamento sarà disponibile a breve e coinvolge l’intera community di Fortnite.

Una novità importante sta per arrivare per i fan di Fortnite. Epic Games ha annunciato infatti un cambiamento significativo per il gioco: la modalità Fortnite: Save the World diventerà finalmente gratuita per tutti dopo quasi dieci anni dal suo debutto. La notizia arriva insieme a un altro annuncio meno gradito ai giocatori: l'aumento del prezzo dei V-Bucks, la valuta virtuale utilizzata per acquistare oggetti cosmetici e contenuti all'interno del gioco. Nonostante questo, la gratuità di Salva il Mondo rappresenta un passo importante per il futuro della modalità cooperativa. Per celebrare il cambiamento, Epic Games ha lanciato anche una campagna di pre-registrazione che permette ai giocatori di ottenere alcune ricompense gratuite prima dell'arrivo della versione free-to-play.