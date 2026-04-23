Linea Jonica | il rischio ritardi PNRR che blocca il turismo in Calabria

Il senatore ha presentato un'interrogazione al Governo riguardo ai ritardi nell’attuazione del PNRR per l’elettrificazione della linea Jonica. La questione riguarda i possibili impatti sui progetti di sviluppo turistico nella regione calabrese. La preoccupazione si concentra sui tempi di realizzazione e sugli effetti che eventuali ritardi potrebbero avere sull’andamento del settore turistico locale. Non sono stati forniti dettagli sui tempi previsti o sulle azioni future.

? Cosa sapere Il senatore Rapani interroga il Governo sui ritardi PNRR per l'elettrificazione della linea Jonica.. Il completamento dei cantieri tra Sibari e Crotone è previsto per giugno 2026.. Il senatore Rapani ha interrogato il Governo in Aula sulla linea jonica, puntando i riflettori sui cantieri tra Sibari e Crotone e chiedendo certezze per non compromettere la stagione turistica con i ritardi del PNRR. La questione che scuote i collegamenti ferroviari della Calabria riguarda l’elettrificazione della dorsale jonica, un’opera finanziata con 179 milioni di euro attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa resilienza. Il parlamentare...🔗 Leggi su Ameve.eu

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