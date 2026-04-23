librerie di moda 5 indirizzi griffati per gli appassionati di stile

Negli ultimi tempi, le grandi case di moda hanno ampliato la loro presenza aprendo librerie di alta gamma, dedicate agli appassionati di stile e design. Questi spazi non sono semplici punti vendita di libri, ma ambienti curati nei dettagli che combinano moda e cultura. Si trovano in diverse città, offrendo una selezione di volumi e cataloghi esclusivi, spesso collegati alle collezioni delle maison stesse.

Eppure, il legame tra moda e letteratura non è mai stato così saldo. Lo dimostra, per esempio, il successo del literary club creato da Miu Miu, appuntamento ormai ricorrente in occasione del Salone del Mobile, che invita autrici e pubblico a riflettere su tematiche legate all'attualità (in occasione dell'attuale design week, saranno presenti per esempio il premio nobel Annie Ernaux e la romanziera Ama Ata Aidoo). Sono molti, poi, i designer bibliofili. In primis Jonathan Anderson, che per la collezione primavera-estate 2026 di Dior ha illustrato le celebri Book Tote della maison con le copertine di capolavori della letteratura, da Dracula di Bram Stoker a Le relazioni pericolose di Choderlos de Laclos.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Me lo avete chiesto in tanti, l’ho fatto. In tutte le librerie e nei negozi online trovate “Ciuf! Ciuf! I treni, maledizione!” il mio ultimo libro edito da People. È una lettera aperta al girasagre cheerleader, conosciuto anche con il soprannome di Matteo Salvini. x.com