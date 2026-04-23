Durante un intervento presso l’università statale, un giornalista ha commentato la situazione della libertà di stampa nel paese, affermando che l’Italia sta attraversando una fase di regressione totale. Ha sottolineato che la libertà di espressione si sta riducendo e che il paese sembra tornare indietro nel rispetto di questo diritto senza alcuna remora. Le sue parole si sono concentrate sulla percezione di un arretramento nella tutela della libertà di informazione.

“Stiamo vivendo una fase di regressione totale della libertà di espressione, l’Italia invece di andare avanti è tornata indietro a passo di gambero senza nemmeno arrossirsi di vergogna”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ha partecipato all’incontro sul futuro del giornalismo organizzato dagli studenti della lista Unisì. Tra i temi trattati c’è quello del conflitto di interessi nel giornalismo: “Se alla fonte l’acqua parte inquinata, quando arriva a valle è zozza. Ed è l’informazione che arriva a noi – ha spiegato Travaglio – così in questi giorni siamo convinti che la notizia principale sia un giornalista russo, probabilmente in preda alla vodka, che insulta la Meloni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Libertà di stampa, Travaglio agli studenti della Statale: “L’Italia sta tornando indietro a passo di gambero senza vergogna”

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