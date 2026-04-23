Liberazione tutti gli appuntamenti Cortei canti e cerimonie solenni Vallata e Bassa celebrano la pace

Il 25 aprile si sono svolte numerose iniziative nel circondario per commemorare l’81esimo anniversario della Liberazione. In diverse località si sono tenuti cortei, cerimonie solenni e momenti di canto. La vallata e la bassa hanno partecipato insieme alle celebrazioni, che hanno coinvolto associazioni e cittadini in eventi pubblici e commemorativi. Le manifestazioni hanno segnato la ricorrenza con appuntamenti tradizionali e raduni ufficiali.

Le celebrazioni per l’ 81esimo anniversario della Liberazione protagoniste in tutto il circondario il 25 aprile. A Fontanelice santa messa alle 9, poi corteo e deposizione di una corona presso il Monumento ai Caduti di Corso Europa. Alle 17, all’Archivio Museo Mengoni, proiezione del documentario ‘Sulle tracce di Garibaldi e Bulow ’ di Lea Marzocchi e Massimo Bacchi seguito dalla lettura ‘Vite Resistenti’ a cura della Compagnia dei Contrasti. Omaggio ai Caduti dalle 9, con la partenza di un corteo dal municipio sulle note del Corpo bandistico Sant’Ambrogio, a Borgo Tossignano. Coinvolti gli alunni della classe quinta della primaria del paese, tra canti e lettura degli elaborati a tema, e curiosità per l’esposizione nella frazione di Tossignano del nuovo pannello documentale offerto dalla Pro Loco relativo alla distruzione dell’abitato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Liberazione, tutti gli appuntamenti. Cortei, canti e cerimonie solenni. Vallata e Bassa celebrano la pace Notizie correlate Cinema, teatro e incontri: tutti gli appuntamenti nel Riminese che celebrano le donneIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Tra Liberazione, sagre ed eventi: tutti gli appuntamenti della ValtrebbiaTutti i sabatiGara di briscolaore 21Perino, Bar Emi, via Nazionale 38346 0971279 - @emibarcafe Ogni ultimo mercoledì del meseTè letterario in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Liberazione, tutti gli appuntamenti; Festa della Liberazione 2026 - Eventi 25 Aprile; Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma per il 25 Aprile e non solo; Valdilana commemora l'81° anniversario della Liberazione: tutti gli appuntamenti in programma. Liberazione, tutti gli appuntamenti. Cortei, canti e cerimonie solenni. Vallata e Bassa celebrano la paceLe celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione protagoniste in tutto il circondario il 25 aprile. A Fontanelice santa messa alle 9, poi corteo e deposizione di una corona presso il ... ilrestodelcarlino.it Festa della liberazione, tutti gli eventi del 25 aprile: dai musei gratis agli appuntamenti in città e fuori portaIl 25 aprile sta per arrivare e, come ogni anno, Roma si trasforma completamente, in una giornata ricca di appuntamenti che intrecciano memoria storica, partecipazione collettiva e tempo libero, nella ... msn.com Gran Premio della Liberazione 2026 dal 24 Aprile 2026 al 25 Aprile 2026 Viale delle Terme di Caracalla Gran Premio della Liberazione Uno degli eventi sportivi più storici di Roma torna il 25 aprile sulle strade delle Terme di Caracalla. Nato nel 1 - facebook.com facebook 25 APRILE ai #MuseiNazionaliCagliari! Trascorrete la Festa della Liberazione con noi: l'ingresso ai nostri Musei è GRATUITO per tutta la giornata! Museo Archeologico + Pinacoteca Ore 8:30 - 19:30 (Ultimo ingresso 18:45) Vienite a scoprire la stori x.com