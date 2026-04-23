Liberazione tutti gli appuntamenti Cortei canti e cerimonie solenni Vallata e Bassa celebrano la pace

Da ilrestodelcarlino.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile si sono svolte numerose iniziative nel circondario per commemorare l’81esimo anniversario della Liberazione. In diverse località si sono tenuti cortei, cerimonie solenni e momenti di canto. La vallata e la bassa hanno partecipato insieme alle celebrazioni, che hanno coinvolto associazioni e cittadini in eventi pubblici e commemorativi. Le manifestazioni hanno segnato la ricorrenza con appuntamenti tradizionali e raduni ufficiali.

Le celebrazioni per l’ 81esimo anniversario della Liberazione protagoniste in tutto il circondario il 25 aprile. A Fontanelice santa messa alle 9, poi corteo e deposizione di una corona presso il Monumento ai Caduti di Corso Europa. Alle 17, all’Archivio Museo Mengoni, proiezione del documentario ‘Sulle tracce di Garibaldi e Bulow ’ di Lea Marzocchi e Massimo Bacchi seguito dalla lettura ‘Vite Resistenti’ a cura della Compagnia dei Contrasti. Omaggio ai Caduti dalle 9, con la partenza di un corteo dal municipio sulle note del Corpo bandistico Sant’Ambrogio, a Borgo Tossignano. Coinvolti gli alunni della classe quinta della primaria del paese, tra canti e lettura degli elaborati a tema, e curiosità per l’esposizione nella frazione di Tossignano del nuovo pannello documentale offerto dalla Pro Loco relativo alla distruzione dell’abitato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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