liberarsi dalla tecnologia

Un evento insolito invita a staccare dalla tecnologia, con musica dal vivo, bevande e alcuni computer messi a disposizione. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a lasciarsi alle spalle l’uso di Google e di altri strumenti digitali, in un’atmosfera informale e conviviale. La serata si propone come un momento di pausa dai dispositivi elettronici, offrendo un’occasione per riflettere sulle proprie abitudini digitali.

Party con dj set, drink e qualche computer per aiutarti ad abbandonare Google una volta per tutte. Sono i Break up with Google, eventi organizzati a New York per imparare a gestire meglio la privacy e dipendere meno dai giganti tecnologici. Si tratta di “sicurezza informatica travestita da party”, spiega al Guardian la volontaria Imani Thompson: “Le persone hanno bisogno di un ambiente familiare per affrontare un po’ di attrito”, dice. In città come Los Angeles, Seattle, Atlanta e Pittsburgh ci sono comitati che organizzano workshop simili: “Quando si parla di sicurezza digitale, non bisogna pensare che non si ha nulla da nascondere, ma piuttosto che abbiamo sempre qualcosa da proteggere”.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Set Hard Boundaries with Technology

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