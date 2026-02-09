Truffa contachilometri truccato nuove insidie dalla tecnologia

Da mesi le forze dell’ordine stanno seguendo un giro di truffe legate ai contachilometri truccati. Con dispositivi chiamati odometer blocker, i venditori alterano il conteggio dei chilometri percorsi sui veicoli, rendendo le auto sembrano più nuove di quanto siano in realtà. La tecnologia permette di modificare facilmente i dati, creando trappole per chi compra usato. Gli investigatori avvertono: il fenomeno è in aumento e richiede attenzione da parte di chi cerca un’auto di seconda mano.

Scegliere in ogni momento quanti chilometri deve aggiungere al totale il contachilometri dell'auto. Se fisicamente si può ridurre la strada percorsa solo tenendola ferma o accorciando i tragitti, è stato trovato un nuovo metodo per intervenire su quello che viene trascritto su "carta", cioè sul contachilometri. Sono diversi gli aspetti allarmanti di questa nuova frontiera delle truffe sui chilometri. Il costo dei dispositivi che falsano il dato in ingresso al contachilometri è in calo, sono sempre più semplici da installare e quasi non c'è modo per il cliente di un'auto usata di scoprire la truffa prima di comprarla, se non attraverso controlli approfonditi spesso complessi anche per gli stessi addetti ai lavori.

