La Corte penale internazionale ha deciso di procedere con il processo contro l’ex presidente delle Filippine, confermando la propria giurisdizione. L’accusa riguarda crimini contro l’umanità legati alla campagna contro il narcotraffico che si è svolta tra il 2016 e il 2022. La decisione arriva dopo aver valutato le prove relative alle azioni intraprese dall’ex presidente durante il suo mandato, in particolare le operazioni di polizia e le morti collaterali.

La Corte penale internazionale ha confermato la propria giurisdizione nel caso contro Rodrigo Roa Duterte, aprendo la strada al processo per crimini contro l’umanità avvenuti durante la violenta campagna per combattere il narcotraffico intrapresa dal 2016 al 2022 dall’ex presidente delle Filippine. La Camera d’appello, a maggioranza, ha infatti respinto integralmente il ricorso presentato dalla difesa di Duterte, confermando la decisione della Camera preliminare del 23 ottobre 2025. Protesta contro Duterte all’Aia (Ansa). Ci sono stime che parlano addirittura di 30 mila morti. Secondo fonti ufficiali, almeno 6 mila persone sospettate di reati legati alla droga sono state uccise dalla polizia nel corso del suo mandato, ma gli attivisti parlano di numeri molto più alti: ci sono stime che parlano addirittura di 30 mila morti.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’ex presidente filippino Duterte sarà processato dalla Cpi: di cosa è accusato

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