La Juventus ha intensificato le trattative per portare il bomber in scadenza di contratto. La società ha già presentato un’offerta con cifre e dettagli precisi, puntando a superare la concorrenza di altri club interessati. Le discussioni sono in corso e si concentrano sui termini del contratto per convincere il giocatore a scegliere il club bianconero. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, mentre l’interesse resta alto.

di Luca Fioretti Lewandowski Juve, la dirigenza prepara il clamoroso assalto al bomber in scadenza e prova a bruciare la folta concorrenza del Milan. Questa estate si preannuncia caldissima per i parametri zero di assoluto livello, e il mercato internazionale offre occasioni irripetibili. Tra i nomi più prestigiosi in scadenza spiccano quelli di Robert Lewandowski e Leon Goretzka. Questi due campioni sono seguiti con grandissima attenzione anche dai principali club italiani, e in particolar modo da Juventus e Milan. La dirigenza dei bianconeri è al lavoro per rinforzare pesantemente la rosa da consegnare a Luciano Spalletti, cercando elementi capaci di fare la differenza sul campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lewandowski Juve, aumenta il pressing sul polacco: sul tavolo c’è già questo contratto! Cifre e dettagli dell’offerta

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