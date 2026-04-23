L’Europa sta affrontando una crisi economica a causa dell’aumento dei costi energetici legati al conflitto con l’Iran. L’Unione Europea ha annunciato che adotterà misure di emergenza per mitigare gli effetti di questa situazione sulla propria economia. Queste iniziative mirano a fronteggiare le conseguenze dell’aumento dei prezzi dell’energia, che stanno incidendo sui bilanci dei paesi membri.

L’ Unione Europea ha presentato una serie di misure di emergenza pianificate per proteggere la propria economia dall’impennata dei costi energetici. Le proposte, annunciate mercoledì, sottolineano i danni economici che la guerra con l’Iran sta infliggendo all’Europa, che solo di recente è uscita dalla crisi energetica causata dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Alcuni settori industriali stanno già lottando per la sopravvivenza. “Per la seconda volta in meno di cinque anni, gli europei pagano il prezzo della dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili importati”, ha dichiarato la Commissione europea, l’organo esecutivo dell’UE,...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Europa è in crisi, i danni economici della guerra con l’Iran

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