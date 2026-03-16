A Lecce il basolato di via XXV luglio è stato recentemente rifatto, ma già presenta rattoppi. I residenti e i passanti si sono accorti delle riparazioni e hanno espresso il loro disappunto. La pavimentazione, installata dopo un lungo periodo di attesa, è stata soggetta a interventi ripetuti. La situazione ha generato discussioni tra chi si aspetta un lavoro più accurato.

«Certo che questo basolato, dopo tanta attesa e dopo che è stato montato e rimontato, poteva essere fatto meglio. Speriamo non lo lascino così». Questa è la riflessione dei commercianti di via XXV Luglio a Lecce per il primo tratto di strada oggetto di lavori da oltre dieci mesi: solo nei giorni scorsi gli operai hanno rimosso le recinzioni che per troppo tempo hanno diviso i negozianti dal resto della città, rendendoli invisibili a potenziali clienti. Ora il primo pezzo di strada, il lato sinistro tra via Costa e via Trinchese, è terminato. Ma è qui che emergono i primi dubbi, tra i cittadini e non solo. Anche tra gli addetti ai lavori sono emersi alcune perplessità su quello che è il risultato parziale di quest'opera che da quasi un anno sta facendo discutere i cittadini leccesi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, basolato di via XXV luglio nuovo e già rattoppato: è polemica

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